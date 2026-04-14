Ação conjunta entre PM e Polícia Civil termina com suspeito morto em Riachão

Na tarde desta terça-feira, 14 de abril, equipes do 7º BPM em parceria com Policiais Civis, realizaram uma operação no Povoado Tanque Novo, em Riachão do Dantas, para localizar um suspeito de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido em fevereiro deste ano, o qual já possuía um histórico de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Após informações, as equipes se deslocaram ao local para efetuar a prisão. Ao notar a aproximação policial, o indivíduo tentou evadir-se com uma arma em punho, saltando muros e invadindo um imóvel vizinho.

Durante o acompanhamento tático, o suspeito apontou um revólver calibre .22 contra os policiais, que reagiram à ameaça iminente. O indivíduo foi alvejado e imediatamente socorrido ao Hospital de Riachão do Dantas, evoluindo a óbito.

Na residência, foi apreendido um capacete com as mesmas características do utilizado no crime de fevereiro, reforçando a linha de investigação.

Essa ação reafirma a importância da integração estratégica entre a PMSE e a PCSE no combate à criminalidade. O sucesso da operação foi resultado direto do compartilhamento de informações e da atuação coordenada entre as forças, demonstrando que o trabalho conjunto é o pilar fundamental para garantir a ordem pública e oferecer respostas rápidas e eficientes à sociedade sergipana