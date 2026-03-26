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Ação conjunta identifica foragido da Bahia com dois mandados de prisão e termina em confronto no interior de Sergipe

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Uma ação integrada entre a Delegacia Regional de Estância e a Delegacia de Santa Luzia do Itanhy resultou na identificação de um foragido da Justiça da Bahia, com dois mandados de prisão em aberto, durante o curso de uma investigação policial.

O trabalho investigativo teve início no âmbito da apuração da morte de uma criança de apenas um ano de idade. Durante as diligências, investigadores da Delegacia de Santa Luzia constataram que o padrasto da vítima fazia uso de documentos falsos. Após consultas aos sistemas policiais, foi possível identificar o homem como DIEGO BISPO DA SILVA.

Contra ele, havia dois mandados de prisão expedidos no estado da Bahia, sendo um por tráfico de drogas e outro por homicídio de um músico baiano. A partir da confirmação da identidade, equipes das delegacias de Estância e Santa Luzia do Itanhy iniciaram diligências para localizá-lo.

As informações indicavam que o investigado estava escondido no município de Arauá. Durante o deslocamento, os policiais se depararam com Diego trafegando em uma motocicleta. Foi dada ordem de parada, que não foi obedecida, iniciando-se uma perseguição.

A ação teve desfecho no povoado Sucupira, onde o suspeito perdeu o controle do veículo e tentou fugir a pé. Mesmo após nova ordem de rendição, ele reagiu, efetuando disparos contra as equipes policiais. Houve revide, e Diego foi atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o investigado, foi apreendida uma pistola calibre 9mm, de origem turca, que possuía inscrições da facção criminosa BDM, organização da qual ele fazia parte.

A operação foi coordenada pelo delegado Renato Tavares, que destacou a atuação integrada das forças de segurança. “A Polícia Civil de Sergipe tem intensificado os esforços para impedir o avanço de facções criminosas oriundas de outros estados”, afirmou.

A ação contou ainda com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que contribuiu com informações relevantes para a identificação do

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