Ação conjunta intercepta traficante de drogas que ameaçou policial em Lagarto

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 7, foi deflagrada uma operação conjunta entre as polícias civil e militar da cidade de Lagarto. O objetivo era prender um traficante de drogas que passou a ameaçar policiais militares. Na ação policial, ele reagiu à abordagem e morreu em confronto.

Após o recebimento de diversas denúncias dando conta de um intenso movimento de tráfico de drogas na residência de Tiago Matos da Silva, conhecido como “Bahia”, policiais militares do 7º Batalhão da Polícia Militar (7° BPM) fizeram duas investidas no intuito de flagrar o comércio ilícito, porém, em ambas as oportunidades Tiago conseguiu fugir, sendo que em uma delas Bahia chegou a atirar contra a guarnição.

Após as investidas policiais, Tiago passou a ameaçar, através de redes sociais, um dos policiais envolvidos na ação. Além das ameaças, o criminoso chegou a mandar vídeos portando uma arma de fogo convocando o militar para uma “troca de tiro”, com local e hora pré-determinados.

Diante da gravidade dos fatos, foi instaurado um inquérito policial para apurar os crimes e durante as investigações os policiais receberam a informação de que o investigado estaria escondido em um quarto de vila com a mesma arma de fogo ostentada nos vídeos.

Por este motivo, a deflagração da Operação Faroeste foi antecipada, e os policiais civis e militares dirigiram-se até o local indicado na denúncia.

Durante o ingresso no imóvel, Tiago resistiu à prisão atirando contra os policiais e, durante o revide, acabou sendo atingido. Ele foi socorrido, mas morreu.

Com o investigado, foi apreendido o mesmo revólver utilizado nos vídeos para ameaçar o policial. O investigado é natural da Bahia e veio para a cidade com intuito de criar uma célula responsável pelo tráfico de drogas na região.