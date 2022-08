Ação conjunta prende três investigados por tráfico de drogas em Lagarto

Equipes das polícias Civil e Militar deflagraram uma ação conjunta e prenderam três investigados, sendo duas mulheres e um homem, pela prática de tráfico de drogas em Lagarto. A ação policial, que ocorreu no final da tarde dessa quarta-feira, 10, também resultou na apreensão de mais de 1kg de droga, além de dinheiro e celulares.

De acordo com as informações policiais, após diversas denúncias anônimas, as equipes fizeram diligências para verificar a situação, que estaria ocorrendo em um estabelecimento comercial nas proximidades do Mercado Municipal.

Durante as diligências, as equipes constataram que um casal mantinha um bar em funcionamento para fazer a venda ilegal de drogas no local. Na ação, os policiais flagraram o comércio ilícito de entorpecentes e encontraram uma pequena quantidade de drogas.

Os policiais continuaram as buscas e constataram que a maior parte da droga, ainda concentrada, era armazenada na casa de uma integrante do grupo criminoso. Lá, as equipes encontraram, aproximadamente, 500g de cocaína e 500g de crack.

O delegado Paulo Cristiano acrescentou que a droga estava sendo armazenada próximo da delegacia. “Chamou a atenção a ousadia do grupo por armazenar as drogas numa residência a cerca de 100m da Delegacia de Polícia Civil, bem como a desfaçatez de utilizar-se de um comércio popular para traficar em plena luz do dia”, complementou.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso. Informações e denúncias sobre práticas criminosas e suspeitos de crimes devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.