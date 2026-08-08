Ação conjunta prende três pessoas por tráfico de drogas e captura foragido da Justiça da Bahia em Poço Verde

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou, nesta sexta-feira (7), na prisão de três pessoas por tráfico de drogas no município de Poço Verde. Durante a ocorrência, um dos envolvidos foi identificado como alvo de um mandado de prisão preventiva por homicídio expedido pela Justiça do Estado da Bahia.

A ocorrência foi conduzida pela equipe da Polícia Civil de Poço Verde, com apoio da Polícia Militar, após diligências relacionadas à prática de tráfico de drogas no município. Durante a ação, os policiais realizaram as prisões em flagrante dos três envolvidos.

Na consulta aos sistemas de segurança, os policiais constataram que um dos presos possuía uma ordem judicial de prisão preventiva por homicídio, expedida pela Justiça baiana. Com isso, além de responder pelo flagrante relacionado ao tráfico de drogas em Sergipe, ele também passou a cumprir a determinação judicial decorrente da investigação realizada na Bahia.

Os três envolvidos foram encaminhados à autoridade policial e permanecem à disposição da Justiça. Eles passarão por audiência de custódia na capital sergipana.

Fonte: SSP