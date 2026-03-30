Ação conjunta resgata cavalos em situação de maus-tratos

Uma ação conjunta resultou no resgate de dois cavalos em situação de maus-tratos, nesse domingo, 29, no bairro Santa Maria, zona Sul de Aracaju. A operação foi realizada pela Delegacia Especial de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama), com apoio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

De acordo com as informações apuradas, os animais eram mantidos amarrados em via pública, expostos ao sol e à chuva, sem acesso regular a água e alimentação. As denúncias também indicavam que os cavalos eram soltos apenas para a realização de atividades de trabalho.

A situação gerava preocupação entre moradores da região, diante das condições insalubres e dos indícios de sofrimento dos animais, conforme registrou o delegado Hugo Leonardo, coordenador da Depama.

Após o recebimento das denúncias, as equipes realizaram diligências no local e efetuaram o recolhimento dos cavalos, que foram retirados da situação de vulnerabilidade.

A Polícia Civil destaca que a participação da população é fundamental no combate aos crimes de maus-tratos contra animais e pode contribuir com informações por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP