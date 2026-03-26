Ação integrada de combate ao furto de energia é realizada em Itabaiana e Campo do Brito

Uma operação integrada da Polícia Civil, Polícia Científica e Energisa, realizada nesta quarta-feira, 25, identificou irregularidades relacionadas ao furto de energia elétrica nos municípios de Itabaiana e Campo do Brito. Três pessoas foram conduzidas à delegacia.

Durante a ação, as equipes constataram desvios de energia e ligações clandestinas diretamente na rede elétrica, o que impede a medição correta do consumo. As irregularidades foram encontradas em uma fazenda, em Itabaiana, e em um bar e residências, em Campo do Brito.

Os locais já haviam sido previamente mapeados pela Energisa, a partir de sistemas de monitoramento que apontaram consumo incompatível com as atividades exercidas nas unidades.

De acordo com a distribuidora, fiscalizações são realizadas diariamente com o apoio de ferramentas de inteligência para coibir furtos e fraudes. Somente neste ano, mais de 800 irregularidades já foram identificadas na área de concessão da empresa.

O coordenador de equipes de campo da Energisa, Francis Guimarães, destacou os impactos da prática. “As ações são contínuas em várias regiões de Sergipe. O furto de energia afeta diretamente a qualidade do fornecimento, sobrecarrega a rede, pode causar oscilações, queima de equipamentos e ainda coloca em risco a segurança da população e de quem comete a irregularidade”, alertou.

Como denunciar

O furto e a fraude de energia são crimes, com pena de até quatro anos de reclusão, além de multa. A Energisa reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio do aplicativo Energisa On, pelo WhatsApp Gisa (79) 98101-0715 ou pelo site servicos.energisa.com.br.

Fonte: SSP