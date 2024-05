Ação integrada entre Polícia Civil e Militar prendem em Lagarto, homem condenado por estupro

Um Ação conjunta entre Polícia Civil e Militar prendeu um homem que havia praticado crime de estupro no Povoado Mosqueiro, no ano de 2020, em Aracaju.

Através de investigação, homem foi encontrado pela polícia no Bairro Ademar de Carvalho, Região Central de Lagarto.

De acordo com informações, homem prometia recompensas a vítima, e em troca, cometia atos libidinosos com uma criança de 13 anos de idade.

Após conclusão do Inquérito, o acusado foi julgado na 6ª Vara Criminal da Capital, onde foi condenado por estupro de vulnerável.

Para auxiliar o trabalho da Polícia Civil, o cidadão também pode fornecer informações e denúncias à polícia por meio do Disque-Denúncia, utilizando o telefone, pelo número, 181. O sigilo do denunciante, que pode contribuir com a elucidação de crimes, é garantido.