Acidente entre carreta, caminhão e carro deixa dois mortos na BR-101 em Nossa Senhora do Socorro

De acordo com as informações apuradas pelo Corpo de Bombeiros, uma carreta que transportava entulho estava parada na pista devido a problemas mecânicos. Um caminhão carregado com blocos e um automóvel colidiram na parte traseira do veículo parado.

O motorista do caminhão morreu no local. O condutor do carro também faleceu em decorrência do impacto. Já o motorista da carreta estava consciente e orientado.

Para realizar o resgate das vítimas, que ficaram presas às ferragens, o Corpo de Bombeiros contou com o apoio da Defesa Civil municipal, de uma retroescavadeira e de um guincho.