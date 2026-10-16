Acidente entre carreta, caminhão e carro deixa dois mortos na BR-101 em Nossa Senhora do Socorro

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo três veículos na noite desta quinta-feira (15), no km 89 da BR-101, no município de Nossa Senhora do Socorro.
De acordo com as informações apuradas pelo Corpo de Bombeiros, uma carreta que transportava entulho estava parada na pista devido a problemas mecânicos. Um caminhão carregado com blocos e um automóvel colidiram na parte traseira do veículo parado.
O motorista do caminhão morreu no local. O condutor do carro também faleceu em decorrência do impacto. Já o motorista da carreta estava consciente e orientado.
Para realizar o resgate das vítimas, que ficaram presas às ferragens, o Corpo de Bombeiros contou com o apoio da Defesa Civil municipal, de uma retroescavadeira e de um guincho.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área e controlou o tráfego de veículos. O Instituto Médico Legal (IML) e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuaram no atendimento.
Fonte: G1 Sergipe