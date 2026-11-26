Um acidente envolvendo um carro e um caminhão terminou com a morte de Marcondes José, de 21 anos, na noite desta quarta-feira (25). A colisão aconteceu na rodovia que liga Campo do Brito a Lagarto.

Pessoas que passavam pelo local registraram imagens da ocorrência e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

Marcondes trabalhava como motorista do prefeito de Campo do Brito, Médici, e estava de folga no momento da colisão.