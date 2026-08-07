Acidente entre carro e micro-ônibus deixa um homem ferido

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele ficou preso às ferragens e sofreu fraturas nas pernas. Após ser retirado, o homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

De acordo com informações apuradas por equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), testemunhas afirmaram que o motorista do carro teria invadido a contramão.