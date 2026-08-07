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Acidente entre carro e micro-ônibus deixa um homem ferido

Screenshot 2026-08-07 at 19-13-19 Acidente em Nossa Senhora do Socorro deixa homem ferido na SE-090 G1

Um homem ficou ferido em um acidente entre um carro e um micro-ônibus, na tarde desta sexta-feira (7), na rodovia SE-090, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele ficou preso às ferragens e sofreu fraturas nas pernas. Após ser retirado, o homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

De acordo com informações apuradas por equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), testemunhas afirmaram que o motorista do carro teria invadido a contramão.

Ainda de acordo com o BPRv, o condutor do micro-ônibus realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. O motorista do carro não foi submetido ao teste do etilômetro devido à gravidade das lesões sofridas no acidente.

Fonte: G1 Sergipe

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