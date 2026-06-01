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Acidente entre carro e moto deixa um morto na Zona Sul de Aracaju

Screenshot 2026-06-01 at 13-58-26 Acidente em Aracaju mata motociclista na Treze de Julho G1

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um homem morto na madrugada desta segunda-feira (1º), na Avenida Paulo Barreto de Menezes, no Bairro Treze de Julho, na Zona Sul de Aracaju.

De acordo com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), a moto tombou na pista e, em seguida, houve a colisão com o automóvel.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte do condutor da motocicleta.

Durante a verificação dos documentos, os policiais constataram que a vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A motocicleta estava com o licenciamento regular.

Ainda segundo o BPtran, o motorista do carro não sofreu ferimentos. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para o consumo de álcool. A documentação do condutor e do veículo estavam regulares.

Com este caso, o BPTran contabiliza 15 mortes em acidentes de trânsito na capital e Região Metropolitana desde o início do ano

Fonte: G1 Sergipe

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