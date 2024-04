Acidente entre veículos deixa duas pessoas feridas em Itabaiana

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio na rodovia SE-170, no município de Itabaiana. A colisão ocorreu na noite da sexta-feira, 5.

De acordo com informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), a motocicleta trafegava sentido Itabaiana/Campo do Brito quando se envolveu no acidente do tipo Colisão Transversal com um veículo de passeio que trafegava no mesmo sentido.

O condutor e a passageira da motocicleta foram atendidos e conduzidos ao hospital de Itabaiana pela equipe do Samu.

Fonte: Infonet