Acidente envolvendo ônibus universitário de Lagarto é registrado na BR-101

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 27, um acidente envolvendo um ônibus que fazia o transporte dos estudantes universitários de Lagarto foi registrado na BR-101.

O ônibus seguia de Lagarto em direção a Universidade Federal de Sergipe (UFS) com cerca de 40 estudantes quando acabou colidindo contra o fundo de um carro e tombou.

Segundo informações obtidas pelo Portal Lagartense, duas pessoas tiveram ferimentos na mão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado.