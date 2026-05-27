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Acidente envolvendo ônibus universitário de Lagarto é registrado na BR-101

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Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 27, um acidente envolvendo um ônibus que fazia o transporte dos estudantes universitários de Lagarto foi registrado na BR-101.

O ônibus seguia de Lagarto em direção a Universidade Federal de Sergipe (UFS) com cerca de 40 estudantes quando acabou colidindo contra o fundo de um carro e tombou.

Segundo informações obtidas pelo Portal Lagartense, duas pessoas tiveram ferimentos na mão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado.

 

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