Acidente grave é registrado em Lagarto

Na noite do último domingo,14, um grave acidente envolvendo dois carros foi registrado próximo ao Caldo de Cana em Lagarto. Segundo informações, duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas. O corpo de bombeiros foi acionado para retirar algumas vítimas que ficaram presas às ferragens, contando com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os feridos foram encaminhados para hospital. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O Portal Lagartense segue acompanhando o caso e em breve mais informações.