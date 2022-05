Um adolescente de 13 anos ficou ferido, após se envolver em um acidente, na manhã da última segunda-feira, 9, na Rodovia SE-19, que liga os municípios de Simão Dias a Pinhão, no trecho de acesso ao povoado Caraíbas de Baixo.

Segundo as informações, o acidente seguia em uma motocicleta quando se perdeu na curva e acabou colidindo contra um veículo de passeio, que ficou com a sua dianteira danificada por conta do impacto.

Já o adolescente foi socorrido por equipes do Samu e levado ao hospital.