Acidente na SE-170 deixa três feridos em Riachão do Dantas

Na manhã deste sábado, 20, um acidente de trânsito na Rodovia SE-170, próximo à entrada do povoado Carnaíba, em Riachão do Dantas (SE), deixou três pessoas feridas .

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (BPRv), o acidente envolveu três veículos: um caminhão basculante, um trator e uma grade adoradeira.

O caminhão, que seguia no sentido Riachão do Dantas/Tanque Novo, colidiu com a grade adoradeira, que estava acoplada ao trator. Com o impacto, o caminhão perdeu o controle e capotou.

O condutor do caminhão, de 60 anos, e seu passageiro, de 35 anos, ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O condutor do trator, de 44 anos, também ficou ferido e foi levado para o hospital pelo serviço de ambulância local.

Segundo a BPRv, os dois veículos foram liberados no local, para a assinatura de termo de compromisso, já que não apresentavam restrições.