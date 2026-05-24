Acidente na SE-270 mobiliza bombeiros e equipes de resgate em Lagarto

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde deste domingo (24) para atender um grave acidente na rodovia SE-270, nas proximidades de Lagarto.

A colisão envolveu dois veículos e mobilizou equipes do CBMSE, SAMU e Grupamento Tático Aéreo (GTA). Uma mulher de 23 anos ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelas equipes de salvamento.

Segundo as informações, um bebê de 1 ano e 4 meses que estava na cadeirinha não sofreu ferimentos. Já os demais envolvidos tiveram apenas ferimentos leves ou saíram ilesos.