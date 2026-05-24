logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Acidente na SE-270 mobiliza bombeiros e equipes de resgate em Lagarto

C78FCF6E-74B4-4511-8CCD-56E6410EA957

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde deste domingo (24) para atender um grave acidente na rodovia SE-270, nas proximidades de Lagarto.

A colisão envolveu dois veículos e mobilizou equipes do CBMSE, SAMU e Grupamento Tático Aéreo (GTA). Uma mulher de 23 anos ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelas equipes de salvamento.

Segundo as informações, um bebê de 1 ano e 4 meses que estava na cadeirinha não sofreu ferimentos. Já os demais envolvidos tiveram apenas ferimentos leves ou saíram ilesos.

Publicidade
Publicidade
Previous
Next