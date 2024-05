“Acidente no bairro ademar carvalho: deixa três pessoas feridas em colisão entre Bicicleta e Moto”

Por volta das 19h00 de hoje, 30/05/24 um acidente no bairro Ademar Carvalho, em Lagarto, deixou três pessoas feridas. O incidente ocorreu na Av. Nossa Sra. da Piedade, sentido batalhão.

Uma bicicleta, conduzida por um homem, seguia pela sua via normal quando uma moto, ocupada por uma mãe e sua filha, entrou no cruzamento sem parar, colidindo diretamente com a bicicleta. As três pessoas envolvidas no acidente foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para o hospital. No entanto, a mãe e a filha, que estavam na moto, ficaram mais feridas.

As autoridades locais estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as responsabilidades.