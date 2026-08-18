Acusado de matar jovem na frente do filho dela é condenado em Aracaju

O réu foi condenado a uma pena de 13 anos e 9 meses a ser cumprido no regime fechado. O homem já havia sido preso em uma ação policial realizada em Minas Gerais, três meses após o homicídio. O outro suspeito e participação no crime morreu. A defesa apresentou recurso contra a decisão.

O crime aconteceu, em maio de 2023, quando a mulher retornava da escola com o filho, em um grupo de mulheres e crianças. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os dois homens, utilizando bicicletas, passaram pelo grupo, mas um deles retornou, simulou um assalto e logo efetuou disparos contra a vítima, que caiu em cima do filho.

Fonte: G1 Sergipe