Adolescente é apreendido após ser flagrado com faca durante confusão em escola estadual em Aracaju

De acordo com a Polícia Militar, na última quarta-feira, o mesmo jovem havia se envolvido em outra briga nas proximidades da instituição.

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) informou que repudia todo e qualquer ato de violência dentro e fora do ambiente escolar. A pasta afirmou ainda que, na tarde desta segunda-feira, o Núcleo de Segurança Escolar foi acionado pela direção da unidade após uma briga entre adolescentes, ao identificar que um deles portava um objeto perfurocortante.

Ainda de acordo com a secretaria, a equipe fez o recolhimento do objeto, acionou as famílias, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar para tomar as providências e iniciar as investigações. Profissionais do programa Acolher também foram chamados para prestar apoio à comunidade escolar.

Fonte: G1 Sergipe