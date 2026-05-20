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Adolescente é apreendido após ser flagrado com faca durante confusão em escola estadual em Aracaju

Screenshot 2026-05-19 at 23-23-16 Adolescente é apreendido com faca em escola estadual de Aracaju G1

Um adolescente foi apreendido, na tarde desta segunda-feira (18), após ser flagrado com uma faca durante uma briga com outro jovem em uma escola da rede estadual localizada no Bairro Salgado Filho, em Aracaju.

De acordo com a Polícia Militar, na última quarta-feira, o mesmo jovem havia se envolvido em outra briga nas proximidades da instituição.

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) informou que repudia todo e qualquer ato de violência dentro e fora do ambiente escolar. A pasta afirmou ainda que, na tarde desta segunda-feira, o Núcleo de Segurança Escolar foi acionado pela direção da unidade após uma briga entre adolescentes, ao identificar que um deles portava um objeto perfurocortante.

Ainda de acordo com a secretaria, a equipe fez o recolhimento do objeto, acionou as famílias, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar para tomar as providências e iniciar as investigações. Profissionais do programa Acolher também foram chamados para prestar apoio à comunidade escolar.

Fonte: G1 Sergipe

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