Adolescente que estava desaparecido é encontrado morto em Campo do Brito

Um adolescente foi encontrado morto na manhã deste sábado (16) na região do Riacho Marinheiro, em Campo do Brito. A informação foi divulgada pela Polícia Militar.
De acordo com a PM, que atendeu à ocorrência no local, o corpo do garoto foi encontrado por populares e apresentava diversas perfurações.
A Polícia Civil informou que, na última sexta-feira, familiares do adolescente haviam registrado boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento dele. Conforme relato apresentado à unidade policial, ele saiu de casa na noite da quinta-feira e não retornou.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Científica também foram acionadas para os procedimentos cabíveis. O caso será investigado pela Delegacia de Campo do Brito.
Fonte: G1 Sergipe