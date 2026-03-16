Adolescente vítima de estupro aciona a Guarda Municipal de Lagarto

Os senadores criminalizaram a violência psicológica contra a mulher

Na noite da última quarta-feira (11) a equipe de plantão da Guarda Municipal de Lagarto – GML realizava policiamento ostensivo na região central da cidade quando foi acionado por dois jovens que procuravam ajuda.

A vítima uma adolescente de 14 anos afirmou que havia sido vítima de estupro por um suspeito que era seu concunhado e a ameaçou utilizando uma faca e em seguida empreendido fulga.

A equipe realizou o acolhimento da vítima, encaminhando-a à delegacia plantonista e a atendimento médico, além de acionar o Conselho Tutelar, com base nas informações do suspeito e do veículo que ele estava foram realizadas buscas, mas sem êxito em localizá-lo.

Com a informação que o acusado havia fugido para Bahia, nossos guardiões entraram em contato com a PM BA e Guardas Municipais de municípios Bahianos, graças a integração o acusado foi preso por uma equipe da PM BA e encontra-se a disposição da justiça.

