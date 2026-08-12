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Advogado e cliente são baleados na porta de Fórum em Aracaju

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Um advogado e o cliente dele foram baleados, no início da tarde desta quarta-feira (12), na porta do Fórum Olímpio Mendonça, no Bairro Orlando Dantas, em Aracaju.

Segundo a Polícia Militar, o cliente aguardava pelo advogado na entrada do prédio quando um homem se aproximou da dupla e efetuou os disparos. Em seguida, o suspeito fugiu a pé.

As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da capital. O advogado foi encaminhado a um hospital particular e já recebeu alta. Sobre o estado de saúde do cliente, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que não divulga informações sobre pacientes vítimas de tentativa de homicídio. Os nomes das vítimas não foram informados.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) informou que localizou e periciou um veículo que teria sido usado pelo suspeito após a evasão a pé.

Fonte: G1 Sergipe

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