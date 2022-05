Agência bancária de Riachão do Dantas é fiscalizada após denúncias

A Coordenadoria Estadual de proteção e defesa do consumidor de Sergipe (Procon/SE) realizou uma fiscalização no Banco do Brasil localizado no município de Riachão do Dantas, em virtude de um pedido do Ministério Público (MP). A solicitação surgiu em razão da quantidade de reclamações feitas por parte da população ao MP, referente ao não cumprimento da Legislação Municipal que taxa o tempo de espera em no máximo 15 minutos nos caixas.

A ação foi realizada nas três últimas semanas, sendo concluída no dia 17 de maio em razão da solicitação do MP, que pediu que a fiscalização ocorresse em três dias diferentes. Sendo assim, de maneira estratégica, o Procon/SE se organizou para ir em semanas distintas, de modo a obter o melhor resultado. Foi constatado que nos dias em que os fiscais estiveram presentes na instituição bancária, nenhuma irregularidade foi encontrada. Fonte: Procon/SE