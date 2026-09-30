Agências da Caixa retomam atendimento nesta quarta-feira (30) em Sergipe

As agências da Caixa Econômica Federal voltam a funcionar nesta quarta-feira (30) em Sergipe, após o fim da greve dos empregados. A retomada foi confirmada pelo Sindicato dos Bancários de Sergipe (SEEB-SE).

A paralisação começou no dia 10 de setembro e foi encerrada nesta terça-feira (29), após decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Entre os principais pontos discutidos durante a greve estava o Saúde Caixa, plano de assistência médica dos empregados. A categoria havia rejeitado propostas apresentadas pelo banco durante as negociações.

No julgamento, o TST definiu reajuste salarial com reposição da inflação pelo INPC e ganho real de 0,6%. O mesmo percentual será aplicado a benefícios como auxílio-refeição, alimentação, cesta-alimentação, auxílio-creche e auxílio-babá.

As regras terão validade de 1º de setembro de 2026 a 31 de agosto de 2027. O tribunal também manteve cláusulas anteriores relacionadas ao Saúde Caixa e à Participação nos Lucros e Resultados (PLR).