Agenda cultural: fim de semana em Sergipe tem seresta, forró, MPB, bienal e mais

Eventos musicais e culturais acontecem neste fim de semana em Sergipe. O g1 listou algumas atividades. Confira:

Seresta

Violão — Foto: Divulgação/Arquivo

Nesta sexta-feira (24), Nilde Araújo e a Banda Skama de Peixe se apresentaram na festa ‘Noite da Alegria’ na Casa de Seresta do Raimundo Baiano.

Data: 24/05

Hora: 22h

Local: Casa de Seresta do Raimundo Baiano na Avenida Beira Mar s/nº, dentro do Parque dos Cajueiros em Aracaju

Ingresso: R$ 25

Forró

Nesta sexta, acontece a edição anual do Forró e Arte, com shows de Mimi do Acordeon e os Três Muleques.

Data: 24/05

Hora: 21h

Local: em frente ao Oceanário de Aracaju – na Orla da Atalaia

Ingresso: R$ 35

Bienal

livros — Foto: Pexels/Arquivo

Nesta sexta e sábado, acontece a 2ª Edição da Bienal do Livro de Lagarto. Durante o evento, serão realizadas palestras, rodas de conversa e oficinas.

Data: 24 e 25/06

Hora: dia 24, a partir das 14h30 e 25, a partir das 11h

Local: centro de vivência – UFS campus Lagarto

Ingresso: gratuito

Mais forró

Luanzinho Moraes — Foto: Assessoria de Imprensa/Arquivo

Neste sábado, será realizada mais uma edição do Forrozão Car. A festa vai contar com as seguintes atrações: Mimi do Acordeon, Joilson o Fenômeno, Ninéia Oliveira, Luanzinho Moraes, Banda Jeito de Ser e Jeanny e Dedé.

Data: 25/05

Horário: 20h

Local: Gonzagão – Rua José Carlos Silva, 2334 – Conjunto Augusto Franco, em Aracaju.

Ingresso: R$

MPB

Ana Cañas Canta Belchior — Foto: Nadja Kouchi/Arquivo

Ana Cañas Canta Belchior em Aracaju. O show acontecerá neste sábado, a partir das 21h, no Teatro Tobias Barreto.

Data: 25/05

Horário: 21h

Local: Teatro Tobias Barreto em Aracaju

Ingresso: a partir de R$ 60.

Teatro

Encenação do ‘Auto da Compadecida’ pelo grupo Ribalta em SE — Foto: Ribalta

E ainda neste sábado (25) tem “O Auto da Compadecida, a Peleja ” encenado pelo grupo Ribalta. O espetáculo acontece às 16h, no Teatro Atheneu, em Aracaju. O lucro será revertido para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Data: 25/05

Hora: 16h

Local:Teatro Atheneu

Ingresso: R$20 + alimento ou produto de higiene (opicional)

Capela

E no interior tem mais festa. O X Encontro de filhos e Amigos de Capela, acontece neste sábado, a partir das 21h, no Rio Branco Esporte Clube. A animação fica por conta as bandas A Cor do Pecado e Estação da Luz.

Data: 25/05

Horário: 21h

Local: rio branco esporte clube/ capela

Ingresso: R$120 (mesa)

Passeio ciclístico

Domingo tem um passeio ciclístico solidário, às 7h, partindo da Secretaria de Estado da Saúde (SES), localizado na Avenida Augusto Franco, em Aracaju. As doações serão revertidas para a Central Única das Favelas (Cufa).

Data: 26/05

Horário: 7h

Local: SES, Aracaju

Ingresso: R$ 1kg de alimento

Fonte: G1 Sergipe