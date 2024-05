Agenda cultural: rock, forró, samba, humor e gastronomia são opções para o fim de semana em SE

Com o tema São João Caipira, a 30ª edição do Sarauzin vai unir clássicos e hits do samba com grandes sucessos de forró neste sábado (18), a partir das 17h, no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju. A festa será comandada pela Roda de Samba do Clube com as participações especiais de Adriane Fraga, Dedé Brasil, João da Passarada e Igor Sanfona. Os ingressos estão no último lote e custam a partir de R$ 170.