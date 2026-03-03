Alagoano é preso por engano após ser confundido pela Justiça de SE

Várias coisas podem mudar a vida de uma pessoa, seja positiva ou negativamente, por escolhas próprias ou por decisão de terceiros. O que o alagoano Edson Ferreira da Silva, de 45 anos, não esperava é que seria preso por conta de um erro da Justiça. Pedreiro, natural de Arapiraca e casado há 24 anos, Edson foi preso em 26 de fevereiro desse ano.

Ao g1, ele denuncia ter respondido por um crime que nunca cometeu: agredir uma mulher e descumprir uma medida protetiva da Leia Maria da Penha em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, a mais de 250 km de Arapiraca.

A prisão por engano se deu porque o suspeito de agredir a mulher em Sergipe tem o mesmo nome de Edson.”Eu estava no meu trabalho e foram me buscar. Me levaram para a Central [de Polícia], me algemaram e fui levado para a Casa de Custódia, onde passei um dia e meio preso.

De acordo com o advogado Ramoney Marques, que faz a defesa de Edson, a prisão preventiva aconteceu em cumprimento a um mandado expedido pela 1ª Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro, em 4 de julho de 2023.

Apesar de ter sido solto, após o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ-SE) conceder um habeas corpus, Edson disse que ficou com sequelas.

“Hoje eu tô morrendo de vergonha e até [crise de] ansiedade eu estou tendo. Eu fui trabalhar, mas não aguentei, porque deu aquela ansiedade e eu tive que voltar para casa”.