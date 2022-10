Aluna tem notebook furtado dentro da biblioteca da UFS

Uma aluna teve seus pertences roubados dentro da biblioteca da Universidade Federal de Sergipe (UFS) campus São Cristóvão, na tarde desta terça-feira, 4. A informação foi confirmada pela Polícia Federal.

De acordo com um vídeo divulgado nas redes sociais, a jovem havia ido ao banheiro e deixado seus pertences em uma das mesas da biblioteca, quando percebeu que um homem havia furtado seu notebook e carregador.

A jovem relata no vídeo, que ao perceber que havia sido furtada, correu atrás do suspeito, que acabou sendo detido pelos seguranças da universidade. Segundo a jovem, o seu notebook e carregador foram encontrados dentro da mochila do acusado.

De acordo com a PF, após os seguranças terem detido o suspeito, a Polícia Militar foi acionada. Como os objetos furtados não são bens da União, o caso será encaminhado à Polícia Civil.

Fonte: Infonet