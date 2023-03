Alunos de escola em Lagarto debatem atuação de mulheres na Ciência

Os alunos e professores do Colégio Estadual Luiz Alves de Oliveira, no povoado Colônia Treze, em Lagarto, tiveram um dia letivo diferente nesta sexta-feira, 3. Eles assistiram à palestra ‘Lugar de Menina e Mulher é na Ciência e onde elas quiserem’, promovido pelo Instituto Federal de Sergipe (IFS), em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM),do Governo do Estado.

A palestra faz parte do projeto ‘Meninas na Ciência’ e foi ministrada pela professora-doutora de Física do IFS, Héstia Lima, que falou sobre a atuação das mulheres no meio científico e estimulando uma maior participação feminina na área. “Queremos que elas entendam que podem seguir a carreira na área da Ciência, como física, química e engenharia. E, como forma de inspiração e representatividade, falamos sobre mulheres que já trabalharam e trabalham nessas áreas”, detalhou.

Para a aluna Eloise Souza, 17 anos, é sempre importante as mulheres debaterem a sua participação nos espaços. “Inclusive na Ciência! E assistir a uma palestra de uma mulher falando de forma tão clara e mostrando seu conhecimento sobre o tema nos inspira. Eu e as meninas ficamos motivadas com as palavras dela ao falar sobre a mulher na Ciência. Gostei também do fato da gente ser ouvida nesta palestra que foi também uma conversa”, afirmou.

Já na visão de Yasmin Andrade, 17, palestras como a realizada pela SPM, em parceria com o IFS, encorajam e motivam. “Desperta a mulher guerreira que existe em nós para seguir os nossos objetivos. Como foi dito na palestra, lugar de mulher é onde ela quiser, portanto, ninguém no mundo pode falar que a gente não consegue fazer algo”, enfatizou.

A gerente da Diretoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo Feminino da SPM, Jamile Conceição, reforçou que as palestras fazem parte das ações da Secretaria em alusão ao mês de março, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher. “Estamos com esse clico de palestras sobre a mulher na Ciência com programação para escolas de diversos municípios, para que as meninas e mulheres tenham mais oportunidades através do conhecimento”, ressaltou.

Fonte: ASN