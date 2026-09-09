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Ao lado de lideranças políticas, Fábio Reis e Sérgio Reis participam de procissão em Lagarto

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O deputado federal Fábio Reis e o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, participaram na última terça-feira, 08, da procissão de Nossa Senhora da Piedade, padroeira do município.

Durante o percurso, Fábio e Sérgio acompanharam os fiéis pelas ruas da cidade. A celebração também contou com a presença do governador Fábio Mitidieri e do deputado estadual Ibrain de Valmir.

A procissão reuniu moradores, famílias e devotos em mais um ano de homenagens a Nossa Senhora da Piedade, mantendo uma tradição que faz parte da história religiosa de Lagarto.

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