Apoiadores de Flávio Bolsonaro fazem ato em Aracaju

O evento reuniu lideranças locais, a exemplo do vice-prefeito Ricardo Marques (PL), além de convidados como os deputados federais eleitos Nikolas Ferreira (PL-MG) e Lucas Pavanato (PL-SP).

O ato foi iniciado em frente ao Iate Clube. De lá, os participantes seguiram no movimento chamado de “Bloquinho do 22” até a Praia Formosa, localizada a poucos metros de onde a manifestação foi realizada.

Fonte: G1 Sergipe