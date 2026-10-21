logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Apoiadores de Flávio Bolsonaro fazem ato em Aracaju

SaveClip.App_859206270_18122459795516246_4946322901538461547_n

Um ato em apoio a Flávio Bolsonaro (PL) movimentou a Zona Sul de Aracaju na noite desta terça-feira (20).

O evento reuniu lideranças locais, a exemplo do vice-prefeito Ricardo Marques (PL), além de convidados como os deputados federais eleitos Nikolas Ferreira (PL-MG) e Lucas Pavanato (PL-SP).

O ato foi iniciado em frente ao Iate Clube. De lá, os participantes seguiram no movimento chamado de “Bloquinho do 22” até a Praia Formosa, localizada a poucos metros de onde a manifestação foi realizada.

Fonte: G1 Sergipe

Publicidade
Publicidade
Previous
Next