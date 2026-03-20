Após 10 dias, greve dos professores da rede pública de Sergipe é encerrada

Após 10 dias, a greve dos professores da rede pública de Sergipe foi encerrada nesta quinta-feira (19). A decisão foi tomada durante assembleia do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese), em Aracaju.
Segundo o presidente do Sintese, Roberto Silva, a suspensão da greve foi motivada por uma proposta apresentada pelo governo do estado, considerada o início de um processo de negociação.
“Teve uma proposta inicial, mas ela está muito aquém do que ainda pode se avançar efetivamente pelo governo de Sergipe. A deliberação da categoria é pela suspensão, mas com a possibilidade do movimento grevista retomar caso não haja essa boa fé de negociar por parte do governo do Estado”, afirmou.
No dia em que foi iniciada, o Tribunal de Justiça de Sergipe determinou a suspensão da greve e, na última quarta-feira, confirmou a ilegalidade da greve.
O Sintese informou ainda que as aulas serão retomadas a partir dessa sexta-feira (20).
A Secretaria de Estado da Educação (Seed) informou que foi apresentada a proposta de aplicação de percentuais aos vencimentos e de escalonamento de níveis do quadro do magistério. O projeto será enviado pelo Governo à Assembleia Legislativa. Foi o terceiro encontro entre a gestão da Seed e o Sintese em 2026 e as próximas pautas serão debatidas nos próximos encontros.
A Seed disse ainda que as 319 escolas da rede pública estadual de ensino estavam abertas e em funcionamento, após a limitar do TJSE que determinou a suspensão da greve, garantindo o andamento do ano escolar para os 144 mil estudantes das 319 escolas que compõem a rede estadual de ensino, sendo 146 delas em tempo integral.
As gestões escolares, merendeiras, vigilantes, equipes diretivas, clubes de protagonismo e professores que não aderiram ao movimento paredista permaneceram em atividade, na capital e no interior.
Fonte: G1 Sergipe