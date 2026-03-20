Após 10 dias, greve dos professores da rede pública de Sergipe é encerrada

Segundo o presidente do Sintese, Roberto Silva, a suspensão da greve foi motivada por uma proposta apresentada pelo governo do estado, considerada o início de um processo de negociação.

“Teve uma proposta inicial, mas ela está muito aquém do que ainda pode se avançar efetivamente pelo governo de Sergipe. A deliberação da categoria é pela suspensão, mas com a possibilidade do movimento grevista retomar caso não haja essa boa fé de negociar por parte do governo do Estado”, afirmou.

No dia em que foi iniciada, o Tribunal de Justiça de Sergipe determinou a suspensão da greve e, na última quarta-feira, confirmou a ilegalidade da greve.