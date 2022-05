Após 20 anos, polícia prende foragido por morte da namorada em SE

Na manhã desta sexta-feira, 13, após investigações e campana, a equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) conseguiu prender Claucio dos Santos Júnior, 43 anos, numa casa no Bairro Industrial, Zona Norte de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, “Caçuca”, como era chamado à época do crime, foi condenado por executar sua namorada, Adinádia Lima da Silva, então com 15 anos. Ela foi alvejada por disparos de arma de fogo de calibre .38, no dia 15 de fevereiro de 2002, no Loteamento Cajueiro, localizado na Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro.

O homem chegou a ser preso, mas rapidamente fugiu do sistema prisional. Ele foi condenado a uma pena de 12 anos, que acabaria prescrevendo caso não fosse recapturado.

Atualmente, Claucio era conhecido apenas como “Júnior” pela vizinhança, que desconhecia seu passado. A fim de se manter oculto, ele se desfez de toda sua documentação e registrou os filhos que teve posteriormente à sua fuga em nome de seu pai. Além disso, o homem não trabalhava com carteira assinada e possuía uma fotografia equivocada no banco de dados do Sistema Prisional.

Após encontrado e detido, ele foi encaminhado a uma delegacia da capital, onde aguarda transferência a um presídio.

Fonte: SSP/SE