Após denúncia, UFS Lagarto recebe ação de combate ao assédio sexual

Pouco mais de duas semanas depois de uma aluna denunciar ter sido vítima de assédio e importunação sexual no campus Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (UFS), o espaço recebeu uma a mesa-redonda “Assédio Moral e Sexual”, na manhã da última terça-feira, 4.

Em nota divulgada pela UFS, a pró-reitora de de Gestão de Pessoas, Thais Ettinger, explicou que o evento vai ser realizado em todos os campi e centros acadêmicos. “É preciso que as pessoas saibam quais são os caminhos e, principalmente, que elas saibam que nós estamos aqui dispostos não apenas a ouvir e acolher, mas a tomar providências. Essa é a nossa obrigação enquanto servidor público”, destacou.

Já o diretor do campus Lagarto, professor Makson Oliveira destacou a importância para o campus do recebimento de eventos desse tipo. “É uma oportunidade para ouvir especialistas, tirar dúvidas e mostrar nossa preocupação constante com essa temática aqui dentro do campus”, pontuou.

Durante o evento, especialistas explicaram as diferentes tipificações de crimes, como assédio e importunação sexual. Já a UFS ressaltou que denúncias de assédio sexual e/ou moral dentro da Universidade devem ser feitas através da plataforma Fala, Br do Governo Federal.

Assédio entranhado na UFS

Após a mesa redonda, a Adufs observou que a repercussão do caso da aluna assediada no campus Lagarto corroborou para que outras situações de assédio fossem reveladas. “E nos leva a refletir sobre o quanto o problema está entranhado na Instituição”, completou o órgão.

A Adufs também informou que as mulheres da UFS organizadas em movimentos sindicais e estudantis acompanham de perto todas essas ações e já exigiram providências. “Exigimos que a UFS, ultrapasse o limite somente das palestras e, de imediato, ponha em prática o Guia Lilás para a prevenção e combate ao assédio moral, sexual e discriminação, lançado pela CGU para ser executado no âmbito do governo federal”, reivindicam em Carta encaminhada à Reitoria e Conselhos da Universidade.

Presenças na mesa-redonda

A mesa redonda, organizada pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, contou com a pró-reitora Thais Ettinger, o diretor do campus Lagarto, professor Makson Oliveira, a professora Sandra Aiache Menta, do Departamento de Terapia Ocupacional, o ouvidor da UFS, Marcos Cabral a representantes do Sintufs (Larisssa Feitosa), da Adufs (Milena Fernandes), do DCE (Cassandra Mendonça) e a delegada Vanessa Feitosa, titular da Delegacia de Apoio a Grupos Vulneráveis, de Lagarto.