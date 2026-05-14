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Após denúncia do MPE, Guardas Municipais de Aracaju são acusados de abuso de autoridade contra flanelinhas

Screenshot 2026-05-14 at 13-26-59 Guardas municipais de Aracaju viram réus por abuso de autoridade G1

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça acatou, nesta quinta-feira (14), a denúncia do Ministério Público do Estado (MPE) e tornou réus os dois guardas municipais acusados de abuso de autoridade contra flanelinhas. A situação ocorreu durante uma festa carnavalesca, no Bairro 13 de Julho, em Aracaju no mês de fevereiro do ano passado.

Inicialmente, a denúncia havia sido rejeitada, o MPE recorreu da decisão e a Câmara Criminal decidiu pela acusação formal dos guardas.

O advogado Guilherme Maluf dos guardas informou que vai recorrer da decisão por entender que não houve prisão fora das hipóteses legais.

Fonte: G1 Sergipe

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