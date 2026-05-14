Após denúncia do MPE, Guardas Municipais de Aracaju são acusados de abuso de autoridade contra flanelinhas

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça acatou, nesta quinta-feira (14), a denúncia do Ministério Público do Estado (MPE) e tornou réus os dois guardas municipais acusados de abuso de autoridade contra flanelinhas. A situação ocorreu durante uma festa carnavalesca, no Bairro 13 de Julho, em Aracaju no mês de fevereiro do ano passado.
Inicialmente, a denúncia havia sido rejeitada, o MPE recorreu da decisão e a Câmara Criminal decidiu pela acusação formal dos guardas.
O advogado Guilherme Maluf dos guardas informou que vai recorrer da decisão por entender que não houve prisão fora das hipóteses legais.
Fonte: G1 Sergipe