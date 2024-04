Após início das festas, PM reforça segurança em Lagarto

Polícia Militar realiza Operação Lagarto Segura, devido o início das festas que acontecerão neste mês de Abril no município de Lagarto. o plano estratégico de policiamento ostensivo,

acontece conforme as diretrizes geridas pelo Tenente Coronel Gilmar Santana, comandante do 7º Batalhão.

Nesta sexta-feira (12), com objetivo de aumentar a sensação de segurança da população, por meio de ações ostensivas de combate à criminalidade.

Prevendo um grande fluxo de pessoas que circulará no município, durante as comemorações celebrada no município de Lagarto, as guarnições HARPIA 01, 02 e GETAM 71, por meio do Comando Aspirante Oticial Myrella, realizaram bloqueios e abordagens na entrada desta urbe, situada na Rodovia Antônio Martins de Menezes, com o fim de intensificar a segurança e dissuadir a prática de delitos na região.