Após perder carro em incêndio durante a Silibrina, morador de Lagarto consegue comprar novo veículo com ajuda de vaquinha

O morador de Lagarto que perdeu o carro em um incêndio registrado durante a Silibrina, na noite de 31 de maio, conseguiu adquirir um novo veículo.

Após o ocorrido, amigos, familiares e outras pessoas da comunidade se uniram em uma vaquinha para ajudá-lo a voltar a ter um carro. A campanha ganhou apoio nas redes sociais e arrecadou recursos para a compra do veículo.

Nesta semana, familiares e amigos compartilharam a notícia da conquista e agradeceram a todos que contribuíram com a campanha.

Imagem: Redes Sociais