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Após repercussão, Justiça Federal diz que não determinou destruição de igreja em Sergipe

Screenshot 2026-04-13 at 23-51-45 Igreja da Praia do Saco Justiça Federal explica desmontagem em SE G1

Após a repercussão da determinação judicial para desmontagem da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, localizada na Praia do Saco, em Estância, a Justiça Federal em Sergipe (JFSE) informou, nesta segunda-feira (13), que não ordenou a destruição do local. A igreja tem mais de 400 anos e é patrimônio histórico, cultural e religioso do município.

Segundo a JFSE, a medida adotada foi pensada na preservação da igreja, diante do risco concreto de destruição causado pelo avanço do mar e pela erosão costeira na região.

A instituição disse ainda que a igreja não é tombada pela União, pelo Estado de Sergipe ou pelo Município de Estância e que não foram apresentados elementos suficientes para afirmar que a construção remonte ao século XVI.

Além disso, a decisão da Justiça cita que reconhece o valor cultural da igreja e, por isso, a solução adotada foi sua preservação por meio de procedimento técnico, com documentação de suas características, desmontagem especializada e reconstrução em um lugar mais seguro da Praia do Saco.

No último domingo, a comunidade da Praia do Saco realizou um ato público na igreja contra a decisão judicial.

Fonte: G1 Sergipe

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