Após repercussão, Justiça Federal diz que não determinou destruição de igreja em Sergipe

Segundo a JFSE, a medida adotada foi pensada na preservação da igreja, diante do risco concreto de destruição causado pelo avanço do mar e pela erosão costeira na região.

A instituição disse ainda que a igreja não é tombada pela União, pelo Estado de Sergipe ou pelo Município de Estância e que não foram apresentados elementos suficientes para afirmar que a construção remonte ao século XVI.

Além disso, a decisão da Justiça cita que reconhece o valor cultural da igreja e, por isso, a solução adotada foi sua preservação por meio de procedimento técnico, com documentação de suas características, desmontagem especializada e reconstrução em um lugar mais seguro da Praia do Saco.