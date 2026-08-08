Aposta de Aracaju fatura mais de R$ 52 mil em sorteio da Mega-Sena

Os números sorteados foram: 16 – 21 – 24 – 31 – 43 – 54.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo sorteio é de R$ 165 milhões. Ao todo, 88 apostas em todo o país acertaram a quina e receberam R$ 52.843,18 cada.

Fonte: G1 S