Aracaju 169 anos: confira a programação completa do aniversário da capital

O aniversário de 169 anos de Aracaju, comemorado no dia 17 de março, também será celebrado por um ato evangélico, que acontecerá neste sábado, 17, na praça de eventos Hilton Lopes, localizada na região dos Mercados Centrais. Isadora Pompeo e Damares serão duas das atrações.

16 de março (sábado) – Ato Evangélico

Banda Renovart

Laressa Abreu e Banda

Thais Helena e Banda

Damares

Banda Manancial

Isadora Pompeo

No domingo (17), as comemorações continuam com os shows de Ludmila, Belo e João Ventura, . Além das apresentações, o aniversário também será celebrado com a tradicional Corrida Cidade de Aracaju no dia 23 de março.

17 de março (domingo)