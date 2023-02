Aracaju segue fora da lista das cidades mais perigosas do mundo

Aracaju completou quatro anos fora da lista das 50 cidades mais perigosas do mundo. O levantamento, que já contou com a presença da capital sergipana, é elaborado e divulgado pela ONG mexicana Seguridad y Justicia. O resultado positivo é fruto do trabalho integrado entre as polícias Civil, Militar e Científica.

Nos dados da ONG há a presença de dez cidades, das quais nove estão na região Nordeste do Brasil. No geral, conforme a Seguridad y Justicia, as cidades brasileiras presentes no levantamento são Mossoró (RN), Salvador (BA), Manaus (AM), Feira de Santana (BA), Vitória da Conquista (BA), Natal (RN), Fortaleza (CE), Recife (PE), Maceió (AL) e Teresina (PI). Os dados são referentes ao ano de 2022.

A retirada de Aracaju da lista ocorreu no ano de 2019 e demonstrou a efetividade das ações de segurança pública, que passaram a ser desenvolvidas em Sergipe desde o aumento dos indicadores de violências no estado no ano de 2016, conforme relembrou o secretário da segurança pública João Eloy de Menezes.

“É mais um marco positivo, pois há quatro anos já não integramos mais essa lista. Com o aumento dos casos de violência em 2016, nós vimos que precisávamos reavaliar a segurança do nosso estado. Então nos reunimos, traçamos o planejamento e colocamos em ação, o que resultou em diversos resultados positivos como este”, finalizou.

Anuário Brasileiro

Já conforme dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes em Aracaju foi de 64,5 em 2016. Enquanto que, no ano de 2021,segundo o Anuário mais recente, a taxa foi para 23. Em Sergipe, a taxa foi de 57,6 em 2016, caindo para 23,9 em 2021.