Aracaju tem alerta de maré alta até a próxima quarta-feira

Segundo dados da Capitania dos Portos de Sergipe, o pico da maré alta previsto para essa quinta-feira (14) é de 2.08 às 14h29; na sexta-feira (15) às 2h51 a maré atingirá 2.07 e, às 15h14, pico de 2.16.

No sábado (16), a maré atinge o ponto máximo de 2.13 às 3h31 da madrugada e, no final da tarde, às 16h01, 2.18; e, no domingo (17), a previsão é de 2.16 às 4h12 e às 16h46.

Na segunda-feira (18), às 4h57 a altura máxima ficará em 2.15 e, às 17h34, o pico será de 2.09; na terça-feira (19), às 5h44 a previsão é de maré alta de 2.09; e, na quarta-feira (20), o pico máximo será registrado no início da manhã, às 6h34, com 2.01.

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