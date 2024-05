aratletas sergipanos recebem materiais doados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro

Atletas sergipanos dos Centros de Referência Paralímpicos receberam, na tarde da segunda-feira, 13, 45 novos materiais esportivos enviados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Foram doados itens como cadeiras de rodas, tatames, colchonetes, bolas, cronômetros, halteres, anilhas, entre outros, que atenderão os alunos das paramodalidades de halterofilismo, bocha, paranatação, paratletismo, parabadminton e vôlei sentado.

Esses equipamentos adaptados são projetados para garantir a segurança e a acessibilidade dos paratletas durante a prática esportiva. Isso inclui características como ajustes personalizados, suportes para estabilidade, materiais antiderrapantes e design ergonômico, que ajudam a minimizar o risco de lesões e a tornar o esporte mais acessível para todos os alunos. “Hoje é um dia bastante importante. A gente está recebendo um material de qualidade do CPB, em parceria com a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, e isso vai facilitar os nossos treinos”, comemorou a professora de bocha adaptada Nivalda Cruz.

Para o paratleta Daniel Santos, de 19 anos, que treina natação há nove, a chegada dos novos equipamentos deve beneficiar o paradesporto de todo o estado. “São novos materiais que nós realmente precisamos, algo que ajuda muito no nosso desempenho, na nossa capacidade. O esporte mudou muito a minha vida, eu amo isso aqui, hoje eu me sinto muito bem’’, considera.

Os Centros de Referência Paralímpicos funcionam nas escolas de esporte do Gerivaldo Garcia, Oseas de Miranda, Professor Kardec e Estação Cidadania, e atendem, atualmente, 60 alunos com deficiência, oferecendo as paramodalidades de halterofilismo, bocha, paranatação, paratletismo, parabadminton e vôlei sentado. Para este ano, a ideia é ampliar as aulas para outras modalidades como o tênis de mesa e o tiro com arco.

De acordo com o professor de halterofilismo do Gerivaldo Garcia, Felipe Aidar, os novos equipamentos doados pela CPB devem contribuir, inclusive, para a participação dos paratletas em mais competições. “Todos os equipamentos e todo o apoio que vêm sempre são bem-vindos, porque vamos poder atender mais pessoas e com melhor qualidade e, em função disso, com certeza, nós conseguiremos mudar mais vidas. Isso é muito importante, principalmente para buscar uma vida melhor para as pessoas com deficiência e para mostrar para elas que é possível, e só vamos conseguir com os meios necessários, então essa doação faz parte disso’’, declarou.

Apoio

Nesse contexto, em junho, com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), Sergipe será representado no Circuito Brasil Loterias Caixa 2024 de Halterofilismo Paralímpico, que acontecerá na cidade de São Paulo/SP, com uma delegação de 21 pessoas, sendo 18 atletas e três técnicos.

Além disso, a Seel se compromete com o desenvolvimento de atividades de paradesporto escolar, de base e de alto rendimento, contando com uma Diretoria de Paradesporto, que tem à frente o paratleta Ulisses Freitas.