“Arroz” Doce de Aveia: aprenda receita inédita para a festa junina

Marcada como uma das celebrações mais tradicionais do Brasil, a Festa Junina carrega danças, música e comidas típicas no seu DNA. De norte a sul, quermesses concentram um público ávido por essas experiências, que não perde a oportunidade de se divertir e degustar uma boa comida. Seguindo esse propósito, Quaker, marca da PepsiCo, reformula um dos pratos mais aclamados da Festa Junina, o arroz doce, e destaca o último lançamento de seu portfólio: o “Arroz” de Aveia.

A aveia é um alimento cujos benefícios à saúde já são bastante reconhecidos pela ciência, como ajudar no funcionamento intestinal e na redução do colesterol, quando associada a um estilo de vida saudável. No formato de super grão – grãos inteiros de aveia, visualmente semelhantes aos do arroz – o novo produto é uma alternativa versátil e saborosa a um dos alimentos mais presentes nas refeições dos brasileiros. Para complementar o período de “arraiás”, Quaker introduz a típica sobremesa junina em uma versão gostosa e inovadora!

Além disso, quem optar pelo “Arroz” Doce de Aveia vai contribuir para o combate à fome. Em parceria com a Instituição Social Amigos do Bem, 100% do lucro nas vendas do “Arroz” de Aveia Quaker serão revertidos para a causa.

Confira a receita:

“Arroz” Doce de Aveia

Tempo de preparo: 60 minutos

Rendimento: 6 porções

Fibras/porção: 2,7g

Proteína/porção: 6,7g

Ingredientes:

1 xícara de “Arroz” de Aveia Quaker®️ (165g)

500 ml de leite

¼ de xícara de açúcar

4 cravos da índia

2 canelas em pau

canela em pó para servir (opcional)

Modo de preparo

Cozinhe o “Arroz” de Aveia em 1,5 L de água fervente por 30 minutos. Escorra a água e volte o “arroz” à panela junto do leite, açúcar, cravos e canela. Ligue o fogo e, quando começar a ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por mais 15 minutos, mexendo ocasionalmente e tomando cuidado para o leite não transbordar ou queimar no fundo. Leve para gelar por pelo menos 2 horas e sirva com canela em pó (opcional).