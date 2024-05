Arroz fica mais caro e pacote de 1kg passa de 7 reais em Lagarto

As enchentes que atingem o Rio Grande do Sul podem deixar o arroz mais caro em todo o Brasil. Isso porque o estado gaúcho é responsável por 70% da produção nacional do item que faz parte da cesta básica. Para tentar frear a alta nos preços, o Governo Federal já anunciou a importação de um milhão de toneladas.

Até o momento, 114 mil toneladas do grão foram perdidas nas enchentes, o que representa 1,6% da colheita esperada, calcula o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). Ainda falta estimar as perdas em áreas que estão parcialmente submersas e de armazéns atingidos.

Um levantamento realizado pelo Portal Lagartense, pesquisou variações do preço do arroz, nos principais supermercados da Capital do interior na última quinta-feira (9), e encontrou o item da marca Dalom, tipo 1, Parbolizado a partir de R$5,29.

O maior valor do mesmo produto, foi encontrado 25% mais caro, com valor de R$7,25.

A lista dos produtos que podem ser impactados pelas enchentes, em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul, incluir o arroz, derivados de soja como óleo, rações, derivados de trigo, e de milho.

Produtores de arroz e supermercados informam que não há risco de desabastecimento do grão no Brasil. A garantia é da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) e da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).