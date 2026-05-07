Artesanato ao vivo, culinária e música: Sergipe Junino mostra força cultural do estado

Falta pouco mais de um mês para o São João, mas sergipanos e turistas já podem conferir o que há de melhor no estado neste período, visitando o Sergipe Junino. O evento abriu as portas na última quarta-feira, 06 e segue até sexta-feira, 08, no estacionamento do Shopping Riomar com música, culinária, artesanato, dança e manifestações culturais que formam o povo sergipano.

Do município de Santana do São Francisco artesãos chegaram neste primeiro dia produzindo, ao vivo, peças de decoração em cerâmica que também podem ser adquiridas. Já Lagarto vai apresentar durante os dias de evento pratos típicos do município. No primeiro dia, os visitantes puderam provar o beiju de mandioca produzida lá. Nesta quinta tem maniçoba, um dos pratos mais tradicionais do município e na sexta, tem arroz de frango.

Nossa Senhora do Socorro, Riachuelo, Lagarto, Moita Bonita e Itabaiana estão entre os municípios que participam do evento. No dia de abertura, o prefeito de Moita Bonita, Vagner Costa, visitou estandes e destacou a importância do Sergipe Junino.

“O período junino é bom para o corpo e para alma do sergipano e do nordestino. É um prazer trazer o município de Moita Bonita para o Sergipe Junino, lugar onde a cultura do nosso estado está sendo mostrada, onde todo mundo pode ver um pouco do que há de melhor no São João de Sergipe. É muito forró, tradição, economia aquecida, é tempo de festejar”, disse o prefeito.

A tradição se reflete em impactos concretos na vida de milhares de sergipanos que, direta ou indiretamente, dependem das atividades relacionadas aos festejos. O evento evidencia a força de uma engrenagem econômica e cultural que ganha ainda mais potência com o envolvimento de todo o estado.

Nesta quinta-feira e sexta tem mais, das 14h às 22h. Visite o evento e conheça o que há de melhor no São João em Sergipe.