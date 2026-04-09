Artista lagartense leva exposição internacional de arte ecológica ao Rio Branco

O artista plástico Gildecio Costaeira, natural de Lagarto, segue ganhando destaque além das fronteiras com a exposição “35 anos de Arte Ecológica”, que será realizada entre os dias 13 e 15 de abril, na Casa de Cultura de Rio Branco, no Uruguai.

Com uma trajetória consolidada, o artista já levou suas obras para diversas cidades do Brasil e também para países como Estados Unidos, Itália, Áustria e Coreia do Sul, sempre representando a cultura sergipana.

Seu trabalho artístico é marcado pela recriação de animais e plantas extintos, com cores intensas e traços que remetem à preservação ambiental. As obras trazem uma proposta única de unir arte, natureza e consciência ecológica, com forte influência das raízes culturais do sertão sergipano.

A exposição reforça o reconhecimento internacional do talento lagartense e destaca a importância da arte como ferramenta de reflexão e valorização do meio ambiente.