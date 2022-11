Assinado termo de cooperação para o Centro de Memória Digital em Simão Dias

O Instituto Banese e a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura de Sergipe (Seduc) assinaram termo de doação de 70 poltronas para o Centro de Memória Digital Professora Enedina Chagas, que está sendo instalado no município de Simão Dias, com previsão de ser inaugurado em dezembro. Na ocasião também foi firmada a parceria para a realização de um conjunto de ações em apoio à arte digital nas escolas da rede estadual de ensino.

O Centro de Memória Digital é uma iniciativa do Grupo Banese, através do Instituto Banese, e do Governo de Sergipe, e foi criado para salvaguardar e divulgar a história, a cultura e a identidade do município. Recursos audiovisuais e interativos de última geração ajudarão a contar essa narrativa que perpassa por diversos eixos temáticos apresentados nas oito instalações do Centro de Memória, dentre elas, o Cine Theatro Ypiranga, para onde serão destinadas as poltronas doadas pela Secretaria de Educação.

Durante a reunião, o diretor-superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda, apresentou o projeto do Centro de Memória Digital, que se encontra em fase de conclusão, e registrou a importância da parceria com a Seduc. “Essa é uma relevante contribuição da Secretaria de Educação com o Centro de Memória Digital. Em seu roteiro de visitação o centro conta com o Cine Theatro, um auditório onde os visitantes terão acesso a um interessante conteúdo sobre Simão Dias. O ambiente está sendo preparado também para a realização de seminários, palestras e apresentações musicais e teatrais. Portanto, é um espaço multidisciplinar bem projetado e confortável que em breve será utilizado de forma educativa pelas escolas”, destaca Ezio.

Em parceria com a Seduc, o Centro de Memória Digital já prevê ações integradas na área da educação. Dentre elas, exposições, feiras científicas e atividades voltadas para a formação de professores e gestores da rede pública de ensino. O secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, Josué Modesto dos Passos Subrinho, destaca a atratividade do Centro de Memória Digital para as ações educacionais no Estado. “Do ponto de vista da Seduc, esse convênio irá contribuir com muitas atividades das nossas escolas, incluindo suas ações culturais. A programação das unidades de ensino inclui visitas a museus e esse Centro em Simão Dias certamente atrairá não só a atenção de escolas do entorno, mas de outras regiões do estado e até mesmo da Bahia. Tenho certeza que Simão Dias se consolidará como um lugar de referência, de memória, de cultura e da história de Sergipe. Esse empreendimento do Instituto Banese certamente fortalecerá essa vocação da cidade de Simão Dias”, afirma.

A reunião para assinatura do termo de cooperação contou ainda com a presença da Diretora de Programas e Projetos do Instituto Banese, Celiene Lima; da Diretora Administrativa e Financeira do Instituto Banese, Léa Rocha; do Superintendente Executivo de Educação da Seduc, José Ricardo de Santana; da Assessora da Superintendência Executiva da Seduc, Marivan Silveira, e da Chefe de Gabinete, Rosilene Santos.

Clube Cultural Caiçara de Simão Dias

Integrado ao conjunto arquitetônico do Centro de Memória Digital Professora Enedina Chagas, estará o Clube Cultural Caiçara, viabilizado pela parceria entre o Instituto Banese, o Governo do Estado de Sergipe e a Prefeitura Municipal de Simão Dias. O Clube Cultural é resultado da reforma do prédio histórico do antigo Mercado Municipal de Simão Dias, construído em 1889. Com a reforma, reativa-se um importante ambiente de cultura que esteve abandonado, oferecendo à região uma nova opção de gastronomia, turismo e lazer.